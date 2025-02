Lanotiziagiornale.it - “Santanchè infanga le istituzioni, Meloni chieda un passo indietro”. Parla il deputato del M5S, Cappelletti

Il M5S ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti di Daniela. Enricodel Movimento Cinque Stelle, lei è intervenuto in Aula alla Camera per sostenerla. Perché la ministra dovrebbe lasciare?“Noi abbiamo presentato una mozione di sfiducia. Siamo all’opposizione e sembra quasi un fatto scontato. Ma il dato eclatante emerso ieri dalla discussione è proprio la sfiducia che lei stessa ha ricevuto dalla sua maggioranza. Il governo era pressoché assente. Non c’erano praticamente rappresentanti della Lega o di Forza Italia, solo uno sparuto gruppo di una decina di persone di Fratelli d’Italia. Se ci fosse stata la volontà di testimoniare una vicinanza e una condivisione in questo passaggio che porterà alla votazione della mozione, penso che la prima a rimanere delusa sia stata proprio la ministra.