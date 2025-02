Puntomagazine.it - Santanché e la sfiducia: tra isolamento politico e resistenza personale

resiste allatrae determinazione, con il sostegno del centrodestra che resta minimo.La ministra del Turismo, Daniela, affronta ancora una volta la prova dellaparlamentare, un passaggio che la vede quasi in solitaria e convinta di essere dalla parte della ragione. La richiesta di dimissioni arriva da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra, a seguito del suo rinvio a giudizio per falso in bilancio nell’inchiesta Visibilia e della possibile accusa di truffa aggravata all’INPS. Tuttavia, il voto in Aula è stato rinviato a data da destinarsi.Una maggioranza in silenzioNonostante la compattezza del centrodestra nelle precedenti mozioni di, questa volta il sostegno alla ministra sembra meno solido.