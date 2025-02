Sport.quotidiano.net - "Sant’Agostino, mi deludi"

Adesso parlo io: il presidente Bruno Lenzi fa il punto sul periodo negativo del, cui non ha giovato, almeno per il momento, il cambio di allenatore. Una sconfitta sul sintetico di Osteria Grande che porta i bolognesi al settimo posto, seppur a parimerito con altre quattro formazioni. Una bella iniezione di fiducia in vista del derby in programma il 16 febbraio in casa di un Sanpaimola reduce dalla sconfitta per 2-0 in quel di Castenaso. E i ramarri invece? "Non ci saremmo mai aspettati di trovarci in questa posizione – afferma il massimo dirigente ramarro – Il rendimento delle ultime cinque giornate, un pareggio e quattro sconfitte, è pessimo; non nascondo che affiora un po’ di preoccupazione". Vi siete dati una spiegazione sulle ragioni della classifica precaria? "Se lo sapessimo saremmo già intervenuti.