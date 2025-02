Anteprima24.it - Santa Maria Capua Vetere, in via Matarazzo il primo Centro Territoriale di Inclusione

Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito del progetto regionale “Campania per le famiglie e la natalità”, volto al rafforzamento dei centri per le famiglie e alla promozione dell’affido e della bigenitorialità, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Mirra, con l’Assessore alle Politiche Sociali Carmen Carrillo e alla Pubblica Istruzione Rosida Baia, compie un importante passo avanti nel potenziamento dei servizi sociali territoriali per il sostegno a persone e famiglie in condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale.Grazie a un finanziamento regionale di 600.000 euro destinato al Consorzio dei Servizi Sociali C8, nell’ambito dell’avviso pubblico “Campania Welfare”, il Comune di, nel percorso di valorizzazione degli immobili comunali, ha messo a disposizione l’edificio di via, utilizzato fino allo scorso anno come sede scolastica e attualmente senza alunni, proprio per la realizzazione di servizi innovativi di supporto ai nuclei familiari multiproblematici.