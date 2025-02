Ilrestodelcarlino.it - Santa Apollonia fa il pieno, anche di ladri

, buona la prima. Con una nota stonata: furti nelle bancarelle di due espositori, rispettivamente di articoli in pelle e salumi, nella notte tra sabato e domenica. "E’ stata un successo, l’edizione 2025 della Fiera, una due giorni che ci rende orgogliosi – commenta l’assessore Milena Casali –, una grande festa di comunità che ha visto tanti concittadini e tanti ospiti provenienti dai comuni limitrofi. Un’edizione all’altezza delle aspettative, che ha dato continuità a una manifestazione consolidata e apprezzata a cui abbiamo voluto dare un pizzico di freschezza e novità, che gli organizzatori in primis hanno saputo cogliere: un grande ringraziamento, quindi, va a L’Accento srl e a tutti quei volenterosi, le associazioni e i gruppi spontanei, i quali hanno contribuito in modo fondamentale al buon svolgimento della fiera".