Unlimitednews.it - Sanremo stasera al via, Conti si commuove con il ricordo della mamma

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – Se nella conferenza stampa di ieri, la prima di2025, la parola d’ordine è stata “leggerezza”, oggi è toccato alla “commozione”. Quella di Carlocui è sfuggita più di una lacrima ricordando la madre Lolette, scomparsa nel 2002: “Sono stato tirato su solo da lei perchè il mio babbo è morto quando avevo 18 mesi – ha detto il conduttore, rispondendo a chi gli chiedeva quali siano i valori che cerca di trasmettere al figlio Matteo – Lei era una donna fortissima e forse per questo ho una grande stima per le donne. Faceva un sacco di mestieri per tirarmi su ma non è mai mancato un pasto sulla tavola apparecchiata anche solo per noi due. Se fosse morta lei quando avevo 18 mesi, oggi non sarei qua”. Ricordando che lanon era una grande cuoca “ma avevo una zia livornese che faceva il cacciucco migliore del mondo”,ha risposto che “ai figli bisogna dare ali e radici”.