Sanremo Sindaco Ricorso contro sentenza Tar Festival resta in Rai

(ITALPRESS) – Il Comune diha deciso di presentareladel Tar che impone una gara pubblica per l’assegnazione delle future edizioni del. Lo ha ribadito ildella cittadina ligure, Alessandro Mager, rispondendo a una domanda dell’inviato di Striscia La Notizia che si è offerto come consulente per far guadagnare di più al Comune visto l’interesse di altri possibili organizzatori. “Rivendichiamo la correttezza dell’azione amministrativa del Comune di, che ha sempre ottenuto risultati economici importanti e ha contribuito all’interesse nazionale e internazionale del” ha detto Mager.xg8/tvi/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo