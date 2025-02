Secoloditalia.it - Sanremo, si parte: monologhi addio, parlerà solo la musica. Tutti i protagonisti della prima serata

Leggi su Secoloditalia.it

si. Eccoci al via con il 75° Festival di, un festival dell’amicizia e senza politica come vorrebbe Carlo Conti, affiancato per lada Antonella Clerici e Jerry Scotti (nel nomenon belligeranza con Mediaset).Unamaratona che vedrà esibirsi sul palco dell’Aristoni 29 artisti in gara, giudicati dalla GiuriaSala Stampa, Tv e Web (saranno comunicate le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento) per svelare agli italiani la bontà o meno delle scelte canore di Conti.La maratona coni 29 artisti in garaIn apertura ci sarà un omaggio a Ezio Bosso, il musicista e compositore scomparso prematuramente cinque anni fa. “Inizierò il Festival con le sue parole e il brano che portò a, ovvero ‘Following a Bird. Lui disse: ‘Lacome la vita si fain un modo, insieme'”, ha affermato Conti.