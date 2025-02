Unlimitednews.it - Sanremo ricorda Ezio Bosso e Fabrizio Frizzi. Messaggio del Papa “La musica è strumento di pace”

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – Il 75° festival disi apre nel ricordo di. Problemi di audio si sono verificati proprio all’inizio: dopo che Carlo Conti aveva cominciato arel’audio è scomparso per qualche secondo. La prima cantante a esibirsi è stata Gaia. I co-conduttori della serata sono Gerry Scotti e Antonella Clerici. “Grazie Carlo perché con la tua persona, i tuoi collaboratori, tutto il personale di, mi avete fatto sentire importante. A me che ho fatto della mia vita il simbolo della semplicità. Grazie di cuore, vi voglio bene”, ha detto Scotti. Il festival rende omaggio a. Antonella Clerici si commuove durante il tributo, accolto dagli applausi. La prima standing ovation è per Simone Cristicchi che ha cantato “Quando sarai piccola” dedicata alla madre.