Sanremo non è più in TV | il vero spettacolo è sui social

Il Festival diesiste ancora in televisione, certo. Ma ilsi gioca altrove, su TikTok, Instagram e X, dove la kermesse non è più una trasmissione da seguire, bensì un evento a cui tutti possono partecipare. Oggi il Festival è una creatura digitale, frammentata in mille clip, meme, reaction e discussioni virali che si consumano in tempo reale e plasmano la percezione del pubblico prima ancora che la classifica ufficiale prenda forma.Un tempo, lodiera un percorso lineare: un artista saliva sul palco, cantava, veniva giudicato e infine premiato. Oggi il racconto del Festival si sviluppa per mille strade parallele, spesso indipendenti dalla diretta TV. Le esibizioni diventano virali in pochi minuti, i commenti su X dettano il ritmo della serata e le piattaforme come TikTok trasformano alcune canzoni in tormentoni ancora prima che vengano valutate dalla critica ufficiale.