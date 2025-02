Sanremo grido pace di Noa e Mira Awad

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.36 Le cantanti israeliana Noa e palestineseincantano l'Ariston sulle note di "Imagine' di John Lennon. Calorosi applausi per le due artiste che si sono esibite in una versione del brano cantata in ebraico, in arabo e in inglese. Poi in italiano: "Immaginiamo prosperità e riconciliazione e che fra un anno torneremo qui a festeggiare un vero accordo di".