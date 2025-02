Anteprima24.it - Sanremo, Gabbani: “Alla ricerca della pace interiore, non del successo”

Tempo di lettura: < 1 minuto“‘Viva la vida’ è un brano che sento particolarmente ed è per questo che ho deciso di proporlo per. E fortunatamente è piaciuta anche a Carlo Conti. In questa fasevita quello a cui ambisco non è ilancor più grande o materialismo, ma serenità e. E credo che la strada giusta sia quella dell’accettazione, una delle cose più difficili da fare probabilmente in questa vita”. Sono le parole di Francescoin conferenza stampa primaserata di apertura75esima edizione del Festival di. Il cantautore durante la serata delle cover si esibirà con Tricarico: “E’ un cantautore che ho sempre stimato molto, con lui c’è grande sinergia anche per il nostro modo di esprimerci. Un artista dgrande sensibilità e ha una capacità di parlare, con un atteggiamento un po’ naif, di tematiche importantissime con grande sensibilità.