Sanremo Fedez | Non volevo portare ‘Bella stronza’ ma Conti mi ha bocciato un altro brano

«Ero andato alle prove generali con le lenti a contatto, ma avevo dimenticato il porta lenti, così le ho tenute anche per il tappeto rosso», ha raccontatonel podcast «Pezzi», condotto da Andrea Laffranchi, Luca Dondoni e Paolo Giordano. Il rapper ha spiegato il motivo del suo look insolito a poche ore dall’inizio di. «La risposta è nelche canterò. È un’idea nata all’ultimo momento. Nel testo dico “dentro ai miei occhi guerra dei mondi”, e mi sono ispirato a Wes Borland dei Limp Bizkit, che usa spesso lenti particolari. Così ho deciso di provarle anche io, anche se non le avevo mai indossate prima. Non è stata una grande idea, non è facile.».ha ammesso di avere anche lenti che coprono l’intero bulbo oculare, «ma non so se le userò».L’artista ha confermato che, probabilmente, lo vedremo con lo stesso look sul palco dell’Ariston.