Thesocialpost.it - Sanremo, falsa partenza: audio kaput. L’omaggio a Frizzi, Clerici si commuove. E Cristicchi fa piangere gli italiani

Tutto pronto per la prima serata del nuovo, che segna la fine dell’era Amadeus e l’avvento di Carlo Conti. A caratterizzare la prima serata del Festival saranno tante sorprese: l’apertura cona Ezio Bosso sulle note del brano Following a Bird, che il maestro portò all’Ariston nel 2016, rivisitato dall’orchestra guidata da Pinuccio Pirazzoli. E poi Jovanotti con le sue cento batterie, gli amici Gerry Scotti e Antonella, il messaggio di pace di Noa e Mira Wad che cantano insieme Imagine e i 29 artisti in gara.E poi i cantanti, ovviamente. Quelli in gara sono 29, dopo il ritiro di Emis Killa, e la serata dovrà avere un ritmo serrato per poter tenere fede al proposito. Dalle prove è emersa una prima scaletta, che potrebbe poi rivelarsi definitiva: ecco l”ordine di esibizione.