Sanremo ecco tutti i vincitori degli ultimi dieci anni | da Arisa ad Angelina Mango

A poche ore dalla prima serata della 75esima edizione del Festival di, ripercorriamo glidella kermesse canora attraverso i.Nel 2014 èa trionfare con Controvento: per l’artista lucana la vittoria arrivava a seguito della quarta partecipazione al Festival dove aveva debuttato nel 2009, conquistando il primo posto nella sezione Giovani con Sincerità, brano che l’ha fatta conoscere al grande pubblico. Alle spalle di, Liberi O No dell’inedito duo composto da Raphael Gualazzi e The Bloody Beetrots e Renzo Rubino con Ora. L’anno successivo è Grande Amore de Il Volo a conquistare il primo posto: il singolo del trio di tenori era stato già presentato alla kermesse canoraprima quando veniva scartato poichè ritenuto “troppo vecchio”. In seguito è stato proposto per gli Operapop candidatisi nella sezione Giovani ma per il sopraggiunto limite di età di uno dei membri, Carlo Giovagnoli (aveva superato i 36, ndr) fu accantonata e su idea del direttore artistico dell’epoca Carlo Conti, il pezzo arriva tra le mani de Il Volo che lo presenta alla 65esima edizione, trionfando: secondo posto per Nek con Fatti Avanti Amore, seguito da Malika Ayane – Adesso È Qui (Nostalgico Presente).