Sanremo è il festival delle emozioni | videomessaggio a sorpresa di Papa Francesco

Ildialla platea dell’Ariston ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti della prima serata deldi. Il debutto della 75ma edizione della kermesse condotta da Carlo Conti ha virato decisamente all’insegna dell’emozione e della commozione.L’emozione per le dediche prima al maestro Ezio Bosso, scomparso nel 2020, dove si sente la voce del musicista: “Ricordate sempre che la musica come la vita si puo’ fare solo in un modo: insieme”. Parole che si uniscono alla melodia della sua ‘Following a bird’. E poi a Fabrizio Frizzi, indimenticato conduttore e popolare volto Rai.L’Ariston poi si alza tutto in piedi per la prima volta per Simone Cristicchi dopo l’interpretazione di ‘Quando sarai piccola’, la canzone in gara adedicata alla mamma il cui testo affronta il delicato tema dell’Alzheimer.