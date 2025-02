Lapresse.it - Sanremo: Conti si commuove parlando della madre

(Imperia), 11 feb. (LaPresse) – Momento di commozione per Carlodurante la conferenza stampa di presentazioneprima serata del Festival diall’Ariston. Rispondendo a una domanda sul ruolo dei genitori,ha detto: “Personalmente sono stato tirato su dalla mia mamma, perché mio padre è morto quando avevo 18 mesi. Una donna fortissima”, ha aggiuntoche non è riuscito a trattenere le lacrime. “Mi ha insegnato due cose: il rispetto e l’onestà. Non è mai mancata una sera la tavola apparecchiata anche solo per noi due”, ha aggiunto con la voce rotta dal pianto.