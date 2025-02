Lettera43.it - Sanremo congela le grane Rai, dalle nomine al blocco della Vigilanza

Nel magico mondo di mamma Rai il Festival diequivale al Natale. Da metà gennaio in poi a qualsiasi domanda la risposta è sempre la stessa: «Ne parliamo dopo.», «.chiamami dopo.», «.dai, ci vediamo dopo.». Sì, perché è la kermesse canoracittà dei fiori a fare da spartiacquestagione televisiva: c’è sempre un prima e un dopo. Quest’anno però il Festival arriva in un momento particolarmente delicato: la paralisiRai, dove maggioranza e opposizione non riescono a eleggere un presidente (non ce la fa la forzista Simona Agnes e l’interim è detenuto dal leghista Antonio Marano che però si è astenuto sul budget, segno di fibrillazioni in casa Lega), a cascata sta bloccando l’intera azienda, dato che tutte leurgenti e in scadenza sono ferme.