361magazine.com - Sanremo, come sta Kekko dei Modà dopo la caduta?

Si parla di una lieve contusione a livello del toracestadei? Il cantante, ieri, 10 febbraio è caduto poco prima delle prove generali all’Ariston. Da quanto emerge in queste ore, avrebbe riportato una lieve contusione a livello del torace.Nella serata di ieri, non ha preso parte sul Green Carpet (dove invece era presente il resto della band) dando priorità al riposo in vista della prima esibizione di questa sera al festival di.In una nota ihanno spiegato: «A seguito di un piccolo incidente occorso oggi prima delle prove del festival di, il cantante e leader deiFrancescoSilvestre ha riportato una lieve contusione a livello del torace. Non è stato quindi presente questa sera sul Green Carpet (dove invece era presente il resto della band) dando priorità al riposo in vista della prima esibizione di domani sera (questa sera, ndr)».