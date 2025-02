Unlimitednews.it - Sanremo, Carlo Conti si commuove in conferenza parlando della madre

(ITALPRESS) – . "Il mio babbo è morto quando avevo 18 mesi e la mia mamma mi ha cresciuto da sola. Una donna fortissima, forse per questo ho tanto rispetto per le donne. Mi ha insegnato il rispetto e l'onestà e non mi ha mai fatto mancare nulla. La tavola era sempre apparecchiata, anche solo per noi due", ha detto