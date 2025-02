Thesocialpost.it - Sanremo, Carlo Conti si commuove durante il ricordo di Alex Benedetti

A poche ore dall’inizio di2025, è andata in scena la rituale conferenza stampa per fare il punto sulla serata inaugurale di martedì 11 febbraio, con la conferma dell’ordine di uscita degli artisti e le prime anticipazioni sulla scaletta.Leggi anche:2025, al via la prima serata: la scaletta dei cantanti in garaAl roof del teatro Ariston, si sono presentati il sindaco di, Alessandro Mager, insieme a importanti rappresentanti della RAI, tra cui Claudio Fasulo, Elena Capparelli (Direttrice Rai Play), Marcello Ciannamea, Simona Sala (Direttrice Rai Radio 2) e il conduttorel’incontro, Fabrizio Casinelli ha ricordato con commozione, direttore di Virgin Radio, scomparso poche ore prima. Il suoviene accolto con un lungo applauso dalla sala stampa e lo stessonon è riuscito a trattenere l’emozione.