Quotidiano.net - Sanremo al via, Carlo deve fare i Conti con la nuova ondata di gossip. Corona sparge altro veleno su Fedez & C

, 10 febbraio 2025 – Venite in pace, la messa è iniziata. Mentre Amadeus venne soprannominato da Fiorello “lo swiffer delle polemiche”, si potrebbe dire cheè l’idraulico liquido delle stesse. Ogni tentativo di provosi liquefa all’istante. Per dire: lo spirito del 75° Festival che va a iniziare stasera è ecumenico. “Delle passate edizioni mi erano rimasti impressi due momenti: l’ospitata di Sammy Basso e quella di Ezio Bosso, infatti apriremo con un omaggio dedicato a lui. Bosso aveva detto: “La musica come la vita si fa in un modo solo. Insieme“”. Per questo ha voluto accanto a sé due amici: Antonella Clerici (Lei: “Mi ha chiamato tardi, a metà gennaio, ci vediamo spesso ma non me ne aveva mai parlato prima”) e Gerry Scotti (: “È nata un’amicizia quando entrambi eravamo ricoverati per il Covid, ci facevamo coraggio a vicenda”).