Sanremo, Al Bano contro Carlo Conti: "Gli ho mandato tre canzoni, no comment"

AlCarrisi rompe il silenzio sulla sua mancata partecipazione a2025, esprimendo il proprio rammarico in un’intervista a Non Stop News su RTL 102.5. Ai microfoni di Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro, l’artista ha raccontato di aver inviato treper prendere parte alla competizione, con il desiderio di chiudere la sua carriera sanremese come concorrente.Leggi anche: Almalato? La replica a Fabrizio Corona: “Nessun problema grave di salute e nessun trapianto”“Non ho l’età, ma avrei voluto salutarein gara”«Non sono a, lo sanno tutti che non mi hanno voluto perché non ho l’età. – ha dichiarato il cantante – Volevo chiudere la mia carriera da concorrente con un atto d’amore verso questo Festival». Alha anche rivelato di aver avuto un incon, senza però ottenere la possibilità di salire sul palco dell’Ariston.