Sanremo 2025 Willie Peyote – Grazie ma no grazie

Un rapper in controtendenza, che mescola ironia a denuncia sociale, che esce spesso e volentieri dai binari del più tradizionale hip hop. Il nome, al secolo Guglielmo Bruno (Torino, 28 agosto 1985), è un triplo riferimento che unisce il suo nome di battesimo, il celebre personaggio Wile E. Coyote dei Looney Toones e il, cactus allucinogeno americano. Laureato in scienze politiche, dopo una breve parentesi con i S.O.S. Clique e la trilogia di EP Manuale del giovane nichilista pubblicata su SoundCloud, finalmente nel 2013 pubblica il suo primo album Non è il mio genere, il genere umano. Si fa definitivamente largo nella scena rap con Educazione sabauda, tra le cui tracce spicca il singolo Io non sono razzista ma.. Tra il 2017 e il 2019 seguono Sindrome di Tôret e Iodegradabile.