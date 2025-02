Lapresse.it - Sanremo 2025, videomessaggio del Papa: ecco cosa ha detto

Le parole diFrancesco nel suo intervento a sorpresa, con un, durante la prima puntata di. “Carissimo Carlo, ho ancora nel cuore il ricordo della Giornata Mondiale dei Bambini, lo scorso maggio, tu eri con noi con il calore umano che ti contraddistingue, in quel bellissimo momento allo Stadio Olimpico con i bambini di tutto il mondo. Sai, la musica è bellezza, la musica è strumento di pace. È una lingua che tutti i popoli, in diversi modi, parlano e raggiunge il cuore di tutti. La musica può aiutare la convivenza dei popoli“, hail Pontefice, prima prima dell’esibizione della cantante israeliana Noa e di quella palestinese Mira Awad con il brano ‘Imagine’ di John Lennon. “Penso – haancora Bergoglio -, in questo momento, a mia mamma che mi raccontava e mi spiegava alcuni brani di opere liriche facendomi conoscere il senso di armonia e i messaggi che la musica può donare.