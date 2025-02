.com - Sanremo 2025, video intervista Vale LP e Lil Jolie: «La soluzione è il dubbio, Loredana Bertè sei nostra madre, duettiamo!»

LaLP e Lil, in gara tra le Nuove proposte al Festival dicon il brano Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore, e che sognano di cantare con “mamma”Vi presentiamo laLP e Lil, in gara tra le Nuove proposte al Festival dicon il brano Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore, che ci hanno parlato dell’approdo al Festival, delle amicizie maturate duranteGiovani, dei giovanissimi “Big”, del duetto che vorrebbero fare consulle note della sua Ninna nanna, della pressione della settimana festivaliera, del ritiro di Emis Killa (che apprendono in diretta da noi), della prosecuzione della loro carriera con disco e live, e molto altro.Il Festival diandrà in onda da martedì 11 a sabato 15 febbraio su Rai1.