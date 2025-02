.com - Sanremo 2025, video intervista Maria Tomba: «Vera vittoria è portare se stessi, ero quella che non invitavano alle feste»

La nostra, in gara tra le Nuove proposte al Festival dicon il brano Goodbye (voglio good vibes), che ci ha parlato di molte cose, dal passato strambo al futuro alternativoVi presentiamo la nostra, in gara tra le Nuove proposte al Festival dicon il brano Goodbye (voglio good vibes), che ci ha parlato anche del Festival, di Area, dell’importanza di essere sesempre, della vicenda di Emis Killa, dell’amico Andrea Settembre, dei suoi trascorsi di ragazza “stramba” che non veniva invitata, dei suoi nuovi brani e molto altro.Il Festival diandrà in onda da martedì 11 a sabato 15 febbraio su Rai1.Guarda le altre nostreinterviste ai protagonisti del Festival!(foto Jim Anthony Clinco)