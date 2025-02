.com - Sanremo 2025, video Eni Carpet con i 29 Big: da Rocco Hunt a Tony Effe tutti sfilano tra il pubblico

Il carpet dell'Eni, consueto appuntamento della sera della vigilia del Festival di Sanremo, con i 29 artisti in gara che hanno sfilato tra il pubblico all'esterno del Teatro Ariston. In ordine di uscita: Rocco Hunt, Noemi, Bresh, Marcella Bella, Fedez, Simone Cristicchi, Francesca Michielin (con le stampelle dopo la caduta durante le prove), Massimo Ranieri, ComaCose, Olly, Serena Brancale, Willie Peyote, Gaia, Brunori Sas, The Kolors, Rose Villain, Lucio Corsi, Elodie, Irama, Modà (senza Kekko Silvestre, a riposo dopo la caduta durante le prove), Giorgia, Shablo Guè Tormento Joshua, Achille Lauro, Sarah Toscano, Rkomi, Clara, Francesco Gabbani, Joan Thiele, Tony Effe