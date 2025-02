.com - Sanremo 2025, Vale LP e Lil Jolie: «Onorate di entrare a far parte di Una, nessuna, centomila»

Leggi su .com

Ecco cosa hanno raccontatoLp e Lilche saliranno domani sul palco del Teatro Ariston di, nella categoria Nuove Proposte, con il brano Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amoreTra poche più di ventiquattro oreLp e Lilsaliranno sul palco del Teatro Ariston di, nella categoria Nuove Proposte, con il brano Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore (Sugar Music – BMG) e hanno scelto di farlo portando sul palco le parole che non solo riassumono uno dei significati della loro canzone ma sono il manifesto della fondazione Unaguidata da Fiorella Mannoia: Se io non voglio tu non puoi.Le due artiste campane, che abbiamo video intervistato, hanno spiegato, in conferenza stampa alla vigilia della loro esibizione, di cosa parla il brano: «Per noi è un momento importante per l’esposizione mediatica di questo palco e il messaggio del testo che, con ironia, cerca di fare luce su una vicenda attuale, parla di rispetto e di consenso.