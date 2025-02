Puntomagazine.it - Sanremo 2025: Un inizio esplosivo tra emozioni, look spettacolari e prime performance

Le prove generali disvelano i primi protagonisti: applausi per Giorgia, Achille Lauro, Simone Cristicchi e Lucio CorsiLa macchina del Festival diè già in movimento, e lesono palpabili. Il Teatro Ariston ha ospitato le prove generali, un evento che ha visto i protagonisti della 75esima edizione del Festival esibirsi in anteprima, e l’entusiasmo tra i cronisti e il pubblico presente è stato contagioso. Se l’applausometro avesse un valore ufficiale, Giorgia potrebbe già vantare metà vittoria, con un’accoglienza calorosa che ha confermato le aspettative intorno alla sua esibizione.Le prove generali, durate ben quattro ore, sono state un’occasione per gli artisti di rifinire gli ultimi dettagli e per il pubblico di assaporare un primo assaggio di ciò che ci attende nelle serate in diretta.