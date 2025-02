Sanremo 2025 Tony Effe – Damme ‘na mano

Leggi su Open.online

Dalla Roma bene alla “”trada” che racconta nelle sue rime, il rapper(al secolo Nicolò Rapisarda) partecipa per la prima volta al Festival di, nonostante le ripetute accuse di sessismo. Fino al 2021 è uno dei membri della Dark Polo Gang, insieme con tre amici di infanzia. E alla crew trap deve la sua fama, grazie soprattutto ai due dischi Twins e Trap Lover (rispettivamente 2017 e 2018). Tre anni fa comincia l’avventura da solista da cui sono nati già Untouchable e Icon. Nel 2024 ha firmato con Gaia la hit dell’anno Sesso e samba ed è stato uno dei protagonisti del dissing con Fedez, sfociato nel freestyle alla Red Bull 64 Bars e nella canzone Chiara, riferimento alla ex moglie del rapper milanese. Dopo le critiche per la violenza nei testi, che ne hanno causato l’esclusione dal Concertone di Capodanno, all’Ariston presenta «una canzone personale» che comprende romanità, romanticismo e passione:‘na