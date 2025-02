Sanremo 2025 The Kolors – Tu con chi fai l’amore

Leggi su Open.online

Dopo il mezzo flop dell’ultimo Festival di, con il 16esimo posto di Un ragazzo una ragazza, il trio napoletano dei Thetorna sul palco dell’Ariston in cerca di riscatto. Con Tu con chi fai, scritta da Calcutta, il gruppo vincitore di Amici 2015 cerca di ribadire l’enorme successo del brano quattro volte platino Italodisco. I Thenascono come un poker di componenti: i cugini Antonio Stash e Alex Fiordispino (voce, chitarra e batteria) il bassista Dario Iaculli e Daniele Mora – ex membro dal 2022 – al sintetizzatore. I quattro si fanno largo nei locali di Milano cantando rigorosamente in lingua inglese. Così – quasi in controtendenza – nasce il successo di Everytime, singolo pubblicato nel 2015, e l’album Out, il loro secondo dopo il debutto con I want nel 2014.