Tvzap.it - Sanremo 2025, svelata la scaletta della prima serata: ordine di uscita dei cantanti (e retroscena sulle prove)

Leggi su Tvzap.it

, la: l’didei– Si scaldano i motori, manca pochissimo al debutto del festival di. Ledi quattro ore all’Ariston si sono svolte ieri e c’è stato qualche imprevisto. Francesca Michielin sul Red carpet si è presentata con le stampelle e qualche magazine ha parlatocadutascale di Kekko dei Modà. Ma veniamo allalacon l’d’dei. Si esibiranno tutti e 29. Super ospite Lorenzo Jovanotti. E sul palco Carlo Conti sarà affiancato da Antonella Clerici e Gerry Scotti. ( dopo le foto) Leggi anche: Festival di, tutto sulla, conduttori, ospitiLeggi anche: Quando inizia “Pechino Express”: svelati itinerario, coppie in gara e promoladidei(e)Siete pronti ad ascoltare per lavolta tutti i 29 brani dei Big in gara? Le canzoni saranno votate dalla GiuriaSala Stampa, Tv e Web.