Iodonna.it - Sanremo 2025, sul Green carpet all’Ariston domina il nero con un tocco di bianco

Leggi su Iodonna.it

, 11 feb. (askanews) – Escono uno a uno dal Teatro Ariston con in mano i fiori di. Ad aprire ilalla vigilia del Festival è stato Rocco Hunt. Tra i cantanti in garal’outfit in, ma c’è anche tanto total white. Alla sfilata tra due ali di folla in festa manca Kekko dei Modà, che è caduto dalle scale durante le prove e ha riportato una contusione alle costole. Francesca Michielin (in Miu Miu) invece ha sfilato con le stampelle, l’infortunio alla caviglia non l’ha fermata.: i look guarda le foto E’ Achille Lauro ad attirare l’attenzione con un cappello a tesa larga e con la veletta su une un cappotto lungo fino ai piedi (in Dolce & Gabbana).