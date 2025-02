Lapresse.it - Sanremo 2025, Stash (The Kolors): “No a effetto Déjà vu, non rincorriamo la hit”

A livello di sound “non cambia tantissimo, si avverte la nostra ‘palette sonora’, per rimanere in tema The“, ma “è l’impianto della scrittura che è completamente cambiato e pensiamo sia un qualcosa di diverso, non volevamo tornare con undeja vù”. Così, il cantante dei The, descrive ‘Tu con chi fai l’amore?’, la canzone con cui la band napoletana partecipa al 75esimo Festival di. Il frontman ha incontrato la stampa a poche ore dall’apertura della prima serata di competizione. A chi gli chiedeva se sentissero il peso di ripetere i successi passati,spiega: “Le nostre canzoni nascono suonandole e non c’è un ragionamento dietro al percorso che devono fare. Siamo lontani dalla logica dell’imporre la hit, siamo felici quando accade ma consapevoli del fatto che potrebbe non accadere”.