Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, sparisce l’audio all’improvviso. Carlo Conti parla ma non si sente niente

È martedì 11 febbraio e su Rai Uno va in onda la prima puntata della 75esima edizione del Festival di. Il conduttore e direttore artistico è. Dopo l’apertura, con un omaggio a Ezio Bosso,saluta il pubblico e scherza: “Itornano e infatti sono tornato”. Poco dopo, però, accade qualcosa di totalmente inaspettato:va via improvvisamente.nua are ma da casa nessuno riesce a sentire. Anche sui social in molti lo hanno fatto notare: “30 secondi die giànon va a tutta Italia“, “Iniziamo conchema non si”, sono alcuni dei commenti dei telespettatori su X. Poco dopoè tornato ed è iniziata la gara; la prima cantare è Gaia con “Chiamo io chiami tu”.L'articolo