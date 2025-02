Lapresse.it - Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli: “Ho incontrato la madre di Fedez”

Leggi su Lapresse.it

senza freni su Rtl102.5 e Radio Zeta, in diretta da Villa Noseda a. “Il più permaloso in gara? Boh, i miei non buoni rapporti confaranno sì che qualsiasi cosa dirò creerà polemiche. Ero a cena due sere fa in un ristorante e mi siedo. A un certo punto arriva un gruppo di signore. Dopo 10 minuti, una signora di queste, bionda mi guarda e va via insieme alle amiche cambiando tavolo. Era ladi. Non ci sono stati litigi, per carità”.