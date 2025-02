Donnapop.it - Sanremo 2025 scaletta prima serata: ecco chi canta per primo, ordine uscita cantanti big, ospiti e orari

Leggi su Donnapop.it

Questa sera andrà in onda ladel Festival di, ma qual è la? Finalmente sappiamo chiper!Per ladel Festival disono previsti tre conduttori,internazionali e non, ben 29 Big in gara e il ricordo di una persona scomparsa, molto cara alla Rai tutta. L’o di fine della messa in onda è previsto per l’una e un quarto. Carlo Conti riuscirà a rispettare la tabella di marcia?Nel frattempo, comunque, il conduttore – in conferenza stampa – ha svelato ladelappuntamento della settimana del Festival di. Il ricordo di Enzo Bosso sarà celebrato comecosa: “Inizierò il Festival con le sue parole e il brano che portò a, ovvero Following a Bird. Lui disse: ‘La musica come la vita si fa solo in un modo, insieme’“.