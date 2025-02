Lettera43.it - Sanremo 2025, scaletta e ordine di uscita dei cantanti della prima serata dell’11 febbraio

Durante la tradizionale conferenza stampa delle 12 di martedì 11, Carlo Conti ha annunciato l’dideidel Festival diche co-condurrà insieme ad Antonella Clerici e Gerry Scotti: di seguito lacompleta.Lae l’dideidel Festival diGerry Scotti, Carlo Conti e Antonella Clerici (Getty).Durante lasi esibiranno tutti e 29 iin gara e, tra un’esibizione e l’altra, ci sarà spazio per accogliere gli ospiti previsti – Jovanotti, la cantante israeliana Noa e l’artista palestinese Mira Awad. Queste ultime si esibiranno insieme sulle note di Imagine di John Lennon per lanciare un messaggio di pace, unità e speranza. Ecco di seguito l’con cui si esibiranno i big, con il titolo del relativo brano:Gaia – Chiamo io chiami tuFrancesco Gabbani – Viva la vitaRkomi – Il ritmo delle coseNoemi – Se t’innamori muoriIrama – LentamenteComaCose – CuoriciniSimone Cristicchi – Quando sarai piccolaMarcella Bella – Pelle diamanteAchille Lauro – Incoscienti giovaniGiorgia – La cura per meWillie Peyote – Grazie ma no grazieRose Villain – FuorileggeOlly – Balorda nostalgiaElodie – Dimenticarsi alle 7Shablo feat.