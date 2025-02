Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Rose Villain: “Nella mia valigia del Festival? Non mancano le mutande. Guè è molto intelligente e con lui parlo sempre di tutto” – IL VIDEO

torna per il secondo anno consecutivo aldicon il brano “Fuorilegge”, inoltre sarà accompagnata per la serata delle cover del giovedì sul palco dell’Ariston da Chiello. Insieme canteranno “Fiori rosa, fiori di pesco”, uno dei successi di Lucio Battisti.“Fuorilegge per me rappresenta un po’ un metter un timbro su qualcosa che è nato l’anno scorso – ha spiegato a FqMagazine la cantante -. Dopo il primo, dopo ‘Click Boom’ questa canzone la sento veramente nel cuore, nelle viscere e forse non l’avrei fatta uscire se non avessi avuto l’opportunità di farla ascoltare su un palco così importante”.Se mi sono sentita sbagliata ad amare? “I sentimenti comunque sono complessi, però per me non sono mai sbagliati, per me l’amore non è mai sbagliato”. Insieme conc’è anche il suo amico e collega Guè che sarà presente con Shablo in gara in uno speciale festa.