Sanremo 2025 Rocco Hunt si sfoga | Non si può morire per un’occhiata storta o una scarpa sporcata Questa guerra in atto deve finire prima possibile

“Non si puòpero una. Lo dico da fratello più grande e che ha scelto un’altra strada”.in sala stampa stamattina ha parlato del messaggio che vuole lanciare dal palco dell’Ariston con il brano “Mille vote ancora”, in gara a.Il rapper torna all’Ariston dopo 9 anni: “È un momento storico difficile per la mia terra. Per me nulla è stato facile: sono cresciuto in una città bellissima che mi ha dato poche opportunità che mi sono dovuto cercare. Ragazzi che hanno perso la vita per delle banalità e in questo anno sono stato nelle scuole per sensibilizzare su questo tema”.“Le canzoni sono importanti per i ragazzi e bisogna usarle bene. Le parole a volte fanno i miracoli – ha continuato– È un sequel di ‘Nu juorno buono’, una canzone che mi ha cambiato la vita che ha tracciato una linea importante nella scena rap italiana non solo napoletana.