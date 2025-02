Lapresse.it - Sanremo 2025, Rocco Hunt: “Nella mia canzone chiedo ai ragazzi di deporre le armi”

Il rapperpresente aè stato ospite di ‘Storie Italiane’ su Rai1 con Eleonora Daniele. “Sono particolarmente emozionato, ritorno dopo nove lunghi anni al Festival, laper me è molto emozionante, è la mia storia, devo cercare di dosare bene l’emozione per l’esibizione di stasera”, così ha esordito. Il cantante napoletano ha ricordato il suo primo, quando con ‘Nu juorno buono’ vinsecategoria Nuove Proposte, facendo da apripista ai racconti dei disagi dei: “Questa cosa mi ha riempito il cuore di gioia e mi fa tanto onore”, ha svelato, “mi piace essere stato ispirazione per una nuova generazione. Questo è il mio primoda papà, con mio figlio che mi guarderà a casa, ‘mille vote ancora’ è la versione più matura di me”.Ha poi parlato di uno dei temi più discussi negli ultimi giorni, i testi delle canzoni in voga tra giovani e giovanissimi: “Io penso che ogni epoca ha avuto il proprio genere: negli anni 70 c’è il rock’n’roll e per fortuna non è che siamo usciti tutti tossicodipendenti.