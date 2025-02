Thesocialpost.it - Sanremo 2025, Rocco Hunt: “In Campania troppe armi, non si può morire per uno sguardo storto”

Leggi su Thesocialpost.it

«Non si puòper una guardata storta»: parole forti quelle didurante la sua prima conferenza stampa a. Un messaggio chiaro, rivolto soprattutto alla sua terra, la, che negli ultimi tempi ha vissuto episodi drammatici. «È stata una vera e propria mattanza. Ragazzi che hanno perso la vita per motivi assurdi, per delle banalità». Non è la prima volta che il rapper salernitano affronta questi temi. Già nella sua hit storica ‘E’ nu juorno buono cantava:“Fate l’amore invece di impugnare quel coltello, la violenza è sempre stata il metodo di chi non ha cervello”Questa volta, con il brano Mille vote ancora (tradotto in italiano come Ancora mille volte),torna a denunciare la violenza e a lanciare un appello contro la criminalità organizzata. «Tutto si può risolvere, non si puòper una guardata storta.