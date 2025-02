Sanremo 2025 Rkomi – Il ritmo delle cose

Leggi su Open.online

, nato Mirko Manuele Martorana il 19 aprile 1994, cresce nella periferia est di Milano. Amico d’infanzia del rapper Tedua, è spinto da lui verso la carriera musicale dopo aver abbandonato gli studi a 17 anni. Tra 2013 e 2014 pubblica una serie di EP seguiti da Calvairate Mixtape, raccolta scritta insieme a Tedua e Izi. Due anni dopo pubblica Dasei Sollen, che contiene il disco di platino Aeroplanini di carta.inizia così a essere notato: il cantante indie Calcutta lo invita ad aprire un live a Torino, pubblica con Universal il primo album Io in terra. Nel 2019 il secondo progetto, Dove gli occhi non arrivano, con featuring di grandi nomi come Jovanotti, Elisa, Sfera Ebbasta e Ghali. Passano due anni e il singolo Ho spento il cielo anticipa l’uscita di Taxi Driver, album che per settimane rimane in vetta alle classifiche italiane nonché il più ascoltato su Spotify in tutto l’anno.