Pordenonetoday.it - Sanremo 2025, prof Maggi analizza i testi: «Tony Effe venga a più miti consigli sulle donne»

Leggi su Pordenonetoday.it

Arrivae non mancano i primi giudizi. Tra questi ci sono quelli delAndreache in anteprima e in esclusiva per Webboh.it hato quattroche saranno in gara al Festival di.Sotto la sua lente di ingrandimento sono finite le parole delle canzoni di Fedez.