Sanremo 2025 prima serata | l’ordine di esibizione degli artisti al via il DopoFestival

Ci siamo. Con il green carpet che ha visto sfilare tutti glidel Festival di, il conto alla rovescia per la kermesse musicale è alle battute finali. Carlo Conti, affiancato per ladai colleghi e amici Antonella Clerici e Gerry Scotti, è pronto da tornare sul palco del teatro Ariston. E alla vigilia del via, come da tradizione, gli ultimi dettagli sono stati messi a punto durante le prove generali. Nelle quattro ore dedicate, il direttoreco e conduttore non solo ha ascoltato le performance live ma ha anche percorso in lungo e in largo la platea per verificare ogni dettaglio, raccogliendo nel frattempo le prime impressioni a caldo dei presenti in sala.“Il clima è estremamente, anche troppo, disteso. Speriamo di riuscire a rimanere seri”, esordisce Conti.