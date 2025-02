Lanazione.it - Sanremo 2025, Panariello: “Carlo Conti? Tranquillo, sul lettino a fare la lampada”

Firenze, 11 febbraio– Ci siamo: questa sera si accendono i riflettori sull'Ariston e parte ufficialmente il Festival di. Al timone, l'inossidabile, che si prepara ad affrontare la grande prova della kermesse musicale più amata dagli italiani. Italian show host(L) and Italian actor Giorgio(R) on stage during theItalian Song Festival, at the Ariston theater, in, Italy, 14 Februaty 2015. The 65th Festival della Canzone Italiana runs from 10 to 14 February. ANSA/CLAUDIO ONORATI Tra gli amici più stretti del conduttore c'è Giorgio, che ha voluto dedicargli un affettuoso (e spassoso) messaggio di incoraggiamento. Nel video pubblicato sui social,gioca con la consueta ironia: "Buongiorno! Allora, non so se vi è arrivata questa notizia.