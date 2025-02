Lapresse.it - Sanremo 2025, oggi la prima serata: la prova generale incorona Cristicchi e Giorgia

Alla vigilia delladel 75esimo Festival di, in programma stasera, si accendono le luci dell’Ariston. I 29 cantanti in gara hanno scaldato i motori per la, durante la quale hanno avuto modo di testare l’impatto con la platea, e, soprattutto, sfidare le insidiosissime scale che scendono verso il palco. Rispetto al preascolto dei brani, la veste orchestrale amplifica l’enfasi di tutte le esibizioni. L’emozione più grande la regala Simone, che con la sua ‘Quando sarai piccola’ commuove gli ascoltatori che si sciolgono in un lungo applauso. Impatto impressionante per, che con la sua ‘La cura per me’, fa sfo di una voce brillante e potente, confermando uno stile immutato a 30 anni esatti dal suo vittorioso. Convincono Gabbani, Achille Lauro e Noemi: ancora un po’ di timidezza per Lucio CorsiConvincenti anche le prove di Francesco Gabbani con ‘Viva la vita’ e Achille Lauro, con ‘Incoscienti giovani’, con il primo che si lascia andare in una serie di piroette ad accompagnare un ritornello che è un invito al canto corale.