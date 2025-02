Lapresse.it - Sanremo 2025, oggi la prima serata: il racconto del nostro inviato Andrea Tuttoilmondo

Leggi su Lapresse.it

Al via stasera il 75esimo Festival di, che andrà in scena al teatro Ariston fino al 15 febbraio. A poche ore dall’inizio della kermesse facciamo il punto col: dal green carpet di ieri sera al programma della. Carlo Conti salirà sul palco accompagnato dai co-conduttori Antonella Clerici e Gerry Scotti. Grande attesa per il primo super ospite Lorenzo Jovanotti.