Sanremo 2025 occhi neri e pupille dilatate | le immagini di Fedez sul red carpet dell’Ariston fanno discutere i fan

conall’AristonIl Festival di, al via nella serata di martedì 11 febbraio su Rai 1, non è ancora iniziato mafa già: a finire sono la lente di ingrandimento (in tutti i sensi) questa volta sono i suoie le sue.Il cantante, infatti, è apparso sul redche si è tenuto nella serata di lunedì 10 febbraio all’esterno del teatro Ariston con letalmenteda rendere i suoitotalmente.Ma secondo voi si impegna a non capire mai nulla o è proprio così? #primafestival #pic.twitter.com/Peu552Xubh— Elmori Dev & Cringe Hunter (@Elm0ri) February 10,Lesono subito diventate virali sul web e hanno scatenato un dibattito in rete tra chi ha avanzato la sua preoccupazione per lo stato di salute del rapper e chi pensa si sia trattato dell’ennesima trovata del cantante per far parlare di sè.